Viel Arbeit, wenig Geld – die Belastung in der Gastronomie ist hoch, die Bezahlung vergleichsweise gering. Beschäftigte fordern am Dienstag in Stuttgart „faire Löhne statt leere Tische“. Der Dehoga verweist auf einen Umsatzrückgang von 5,6 Prozent.

Uwe Bogen 25.02.2025 - 14:44 Uhr

Werde er Bundeskanzler, so hat Wahlsieger Friedrich Merz von der CDU angekündigt, werde er die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent senken – also auf jenen Satz, der während der Pandemie galt. Magdalena Krüger, die Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Stuttgart, begrüßt die Entlastung für die Branche und macht gleichzeitig klar: „Von dieser Steuerreduzierung müssen die Beschäftigten profitieren!“