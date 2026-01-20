Der Deutsche Gewerkschaftsbund will mit einer alternativen Rentenkommission ein eigenes Konzept für die Alterssicherung erarbeiten. Der Regierungskommission traut der DGB zu wenig zu.
20.01.2026 - 16:04 Uhr
Weil der Gewerkschaftsbund bei der Rentenkommission der Bundesregierung nicht berücksichtigt wird, will der DGB eine alternative Kommission auf die Beine stellen. „Die Zukunft der Alterssicherung darf nicht länger als technisches Rechenproblem behandelt werden“, sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi in Berlin. Die eigene Kommission solle „mit einem überzeugenden Zukunftskonzept einen Gegenpol zur permanenten Krisen- und Verzichtserzählung in der Rentendebatte setzen“.