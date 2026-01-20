Gewerkschaftsbund Neue Ideen für die Rente statt alter Kamellen
Der DGB will eine eigene Kommission in die sich zuspitzenden Rentendebatte schicken. So ganz sinnlos erscheint die Alternative zum Regierungshandeln nicht, meint unser Autor.
Dieser Schritt drückt jede Menge Misstrauen gegenüber der Bundesregierung aus, die nun von einer Expertenkommission ein Rentenreformkonzept entwickeln lässt. Die Altersvorsorge von Millionen Mitgliedern will der Gewerkschaftsbund lieber nicht in die Hände eines vor allem von Wissenschaftlern besetzten Gremiums legen, also ruft der DGB eine eigene Rentenkommission ins Leben.