Handball-Bezirksoberliga: TV Stetten Zum dritten Mal in Folge geht es nach oben

Den Handballern des TV Stetten war erst im vergangenen Jahr der Sprung in die Bezirksoberliga gelungen, in der sie in der am vergangenen Wochenende abgelaufenen Spielzeit auf Anhieb den zweiten Platz belegt haben. Der reicht nun für den Aufstieg in die Landesliga.