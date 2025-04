Das Team des SV Fellbach gewinnt mit 494,8:448,5 Relativpunkten in der Oberliga gegen den SV Flözlingen.

Michael Käfer 01.04.2025 - 16:05 Uhr

Spannung bis zum Schluss bietet in dieser Saison die Oberliga der Gewichtheber. Den Tabellenersten SV Flözlingen trennen gerade einmal zwei Zähler vom Schlusslicht KSV Durlach II. Zwischen dem SV Flözlingen und der punktgleichen Erstligareserve des SV Germania Obrigheim entscheidet sich am 12. April welche Mannschaft sicher in die Zweite Bundesliga aufsteigen darf.