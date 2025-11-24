Gewichtheben: SV Fellbach Dritte Niederlage für den Oberligisten
Die Gewichtheber des SV Fellbach haben gegen ihre einstigen Teamkollegen vom SV Magstadt mit 376,0:460,2 Relativpunkten das Nachsehen.
Gegen die Gewichtheberauswahl des SV Fellbach sind die Mannschaften der Oberliga offenbar besonders motiviert. Bei zwei der bislang drei verlorenen Kämpfe hoben die jeweiligen Opponenten ihre bis heute gültige Saisonbestmarke. Das gilt auch für den SV Magstadt, dessen gastgebende Auswahl vor zwei Jahrzehnten mit dem SV Fellbach in einer Zweitliga-Hebergemeinschaft verbunden war und am Samstag deutlich mit 460,2:376,0 Relativpunkten siegte.