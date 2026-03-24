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  6. Ein Sieg zum Saisonende führt auf Platz zwei

Gewichtheben: SV Fellbach Ein Sieg zum Saisonende führt auf Platz zwei

Gewichtheben: SV Fellbach: Ein Sieg zum Saisonende führt auf Platz zwei
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Führt den SV Fellbach auf den zweiten Platz: Trainer Laszlo Szabo Foto: Michael Käfer

Die Gewichtheber des SV Fellbach gewinnen beim KSV Lörrach als Quintett mit 358,0:337,9 Punkten.

Mit eher gebremsten Erwartungen sind die Gewichtheber des SV Fellbach am Samstag zu ihrem finalen Saisonkampf zum KSV Lörrach gefahren. Mehrere Absagen haben das Team von Trainer Laszlo Szabo zusammenschrumpfen lassen. Eine ungünstige Terminkonstellation – am gleichen Tag wurden in Riesa mit Fellbacher Beteiligung die deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen – verhinderte beispielsweise den Auftritt von Elisabeth Harkness. Statt wie üblich als Sextett trat die SVF-Auswahl deswegen lediglich als Quintett an die Hantel. Hinzu kommt, dass das Ensemble von KSV-Trainer Mike Riesterer schwer auszurechnen ist. „Wir haben damit gerechnet, dass der Gegner eine starke Mannschaft aufstellt“, sagte Laszlo Szabo, der sich umso mehr über den Sieg mit 358,0:337,9 Relativpunkten freute.

 

Der KSV Lörrach gewinnt das Reißen

Denn auch Mike Riesterer, der sechsfache deutsche Meister, musste kurzfristige Absagen hinnehmen. Trotzdem hatte der KSV Lörrach die beiden besten Akteure in seinen Reihen und konnte bei der nach Siegpunkten 1:2-Niederlage immerhin das Reißen für sich entscheiden. Der Schweizer Jonas Aufdenblatten und seine niederländische Teamkollegin Joyce de Koning waren die stärksten Athleten. Die Europameisterschaftsteilnehmer erzielten 126,6 und 119 Relativpunkte. Oberliganiveau hatte beim KSV dann aber nur noch Judit Siever mit 76 Zählern.

91 Punkte von Nicklas Katzer

Vom SV Fellbach lagen indes gleich vier Akteure über dieser Marke. Nicklas Katzer erreichte dank seiner Zweikampflast von 282 Kilogramm 91 Punkte. 88 Zähler sammelte der für den SVF startende Schweizer Luca Bützberger ein. Knapp hinter ihm rangierte sein Heimtrainer Ion Jubirca mit 85 Punkten. Gleich vier Bestmarken erkämpfte Eva Salomon mit 55 Kilogramm im Reißen, 78 Kilogramm im Stoßen und folglich auch im Zweikampf mit 133 Kilogramm, aus denen sich 78 Punkte errechneten. Kurzfristig in den Dienst der Mannschaft stellte sich der ehemalige deutsche Schülermeister Martin Bohl, der 15 Punkte erreichte.

Nur der Spitzenreiter steigt direkt in die zweite Liga auf

Durch den Sieg zum Saisonabschluss sicherte sich der SV Fellbach die Vizemeisterschaft in der Oberliga. Ob der SVF damit auch die Chance erhält, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen, bleibt abzuwarten. Aufstiegsberechtigt ist zunächst lediglich der souveräne Meister SV Flözlingen. Dem Team von Trainer Reiner Müller werden indes nur geringe Aufstiegsambitionen nachgesagt. Ob bei Laszlo Szabo deswegen eine Einladung in die zweite Liga eintrifft,ist noch ungewiss.

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