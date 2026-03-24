Gewichtheben: SV Fellbach Ein Sieg zum Saisonende führt auf Platz zwei
Die Gewichtheber des SV Fellbach gewinnen beim KSV Lörrach als Quintett mit 358,0:337,9 Punkten.
Die Gewichtheber des SV Fellbach gewinnen beim KSV Lörrach als Quintett mit 358,0:337,9 Punkten.
Mit eher gebremsten Erwartungen sind die Gewichtheber des SV Fellbach am Samstag zu ihrem finalen Saisonkampf zum KSV Lörrach gefahren. Mehrere Absagen haben das Team von Trainer Laszlo Szabo zusammenschrumpfen lassen. Eine ungünstige Terminkonstellation – am gleichen Tag wurden in Riesa mit Fellbacher Beteiligung die deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen – verhinderte beispielsweise den Auftritt von Elisabeth Harkness. Statt wie üblich als Sextett trat die SVF-Auswahl deswegen lediglich als Quintett an die Hantel. Hinzu kommt, dass das Ensemble von KSV-Trainer Mike Riesterer schwer auszurechnen ist. „Wir haben damit gerechnet, dass der Gegner eine starke Mannschaft aufstellt“, sagte Laszlo Szabo, der sich umso mehr über den Sieg mit 358,0:337,9 Relativpunkten freute.