Gewichtheben: SV Fellbach Nicklas Katzer ist der Stärkste
Gegen den SV Flözlingen unterliegt der SVF mit 391,8:433,9 Relativpunkten, besiegt den bislang verlustpunktfreien Oberliga-Tabellenführer aber im Stoßen und verliert so nur mit 1:2.
So mancher der eher spärlich versammelten Zuschauer hatte sich am Samstagabend mit Mantel, Schal und Mütze gegen die tiefen Temperaturen in der Fellbacher Zeppelinhalle gewappnet. Beim Kräftemessen in der Oberliga zwischen dem ungeschlagenen Tabellenführer SV Flözlingen und dem SV Fellbach gab es dennoch bemerkenswerte Kraftakte. Erwartungsgemäß unterlagen die gastgebenden Gewichtheber trotz einer Saisonbestmarke gegen das Team von Reiner Müller mit 391,8:433,9 Relativpunkten.