Gewichtheben: TSV Schmiden TSV-Gewichtheber starten durch
In Fellbachs größtem Sportverein gibt es seit April eine neue Abteilung. Der Verbund um die ehemals beim SV Fellbach aktive Malena Bernert ist aus dem Crossfit heraus entstanden.
Wer im etwas lückenhaften Suchportal des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber nach dem TSV Schmiden fahndet, der wird – zumindest aktuell – noch nicht fündig. Dabei haben die Schwerathleten in Fellbachs größtem Sportverein nicht nur die Abteilungsgründung im April 2025 erfolgreich gemeistert, sondern inzwischen auch den ersten Ligawettkampf veranstaltet.