Aus Glücksspielen wie Lotto und Eurojackpot sind im vergangenen Jahr 44 neue Millionäre in Baden-Württemberg hervorgegangen, hohe Summen blieben im Kreis Ludwigsburg.

Noch nie haben mehr Menschen bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg einen Millionenbetrag gewonnen als im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Mitteilung der Toto Lotto GmbH hervor. Im Kreis Ludwigsburg gab es demnach besonders viele Glückspilze. Die Kehrseite der Medaille bilden deutschlandweit mehr als 4,3 Millionen Menschen, die ein Spielproblem haben oder sogar süchtig sind.

44 Menschen haben Toto Lotto zufolge 2025 dank ihrer richtigen Tipps einen mindestens siebenstelligen Betrag gewonnen. Damit wurde die bisherige Bestmarke von 39 Millionengewinnen aus dem Jahr 2021 geknackt. Die höchste Summe ging an eine Person aus dem Hohenlohekreis: Sie gewann im Mai 120 Millionen Euro im Eurojackpot.

Unsere Empfehlung für Sie Lotto Glücksspielerin aus dem Kreis Ludwigsburg gewinnt fast 38 Millionen Euro Millionenglück an Weihnachten: Eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg hat bei der Ziehung am 24. Dezember den Jackpot im Lotto 6aus49 geknackt.

Die größte Summe bei Lotto 6 aus 49 räumte eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg an Weihnachten ab: Fast 40 Millionen Euro gab es für sie. Und sie blieb nicht die einzige glückliche Gewinnerin aus dem Landkreis. Hier wurden ganze 15 Großgewinne erzielt, also mit Beträgen von mehr als 100.000 Euro. In keinem anderen Landkreis waren es mehr. Auf Platz zwei mit 14 Großgewinnen liegt der Rhein-Neckar-Kreis.

Glücksspiel kann süchtig machen. Der Webseite des Bundesdrogenbauftragten zufolge leiden 1,3 Millionen Menschen unter einer Störung durch Glücksspielen, weitere drei Millionen haben ein problematisches Glücksspielverhalten. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung kennen mindestens eine Person in ihrem Umfeld, für die das Wetten oder Spielen um Geld zu einer Belastung oder einem Problem geworden ist.

Wer selbst betroffen ist, erhält Informationen sowie anonyme Beratung und unter anderem unter www.gluecksspielhilfe.de sowie unter der Telefonnummer 089 / 36 08 04 93.