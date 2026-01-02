Aus Glücksspielen wie Lotto und Eurojackpot sind im vergangenen Jahr 44 neue Millionäre in Baden-Württemberg hervorgegangen, hohe Summen blieben im Kreis Ludwigsburg.
02.01.2026 - 19:29 Uhr
Noch nie haben mehr Menschen bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg einen Millionenbetrag gewonnen als im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Mitteilung der Toto Lotto GmbH hervor. Im Kreis Ludwigsburg gab es demnach besonders viele Glückspilze. Die Kehrseite der Medaille bilden deutschlandweit mehr als 4,3 Millionen Menschen, die ein Spielproblem haben oder sogar süchtig sind.