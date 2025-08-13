Porsche SE plant einen „Defense Day“ – um Privatinvestoren mit Start-ups aus der Rüstungsbranche zusammenzubringen. Die Holding sucht neue Märkte, weil das Autogeschäft schwächelt.
13.08.2025 - 11:47 Uhr
Die Porsche SE zieht Konsequenzen aus der Flaute im Autogeschäft – und öffnet sich „verstärkt“ für Investitionen in die Rüstungsindustrie. Die Beteiligungsholding der Familien Porsche und Piëch will ihr Kapital künftig auch in sicherheitsrelevante Technologien lenken. Auslöser ist die gesunkene Gewinnerwartung bei Volkswagen und Porsche AG – den beiden wichtigsten Beteiligungen der Holding.