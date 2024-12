Das Beste kommt zum Schluss: Mit einer feierlichen Gala im Alten Schloss ist die 30. Filmschau Baden-Württemberg zu Ende gegangen. In der ausverkauften Dürnitz Kulturlounge, einfach der beste Rahmen für eine glanzvolle Veranstaltung wie diese, ging bei Spannung, Tränen und Emotionen die Verleihung der baden-württembergischen Filmpreise über die Bühne, einer der wichtigsten Filmpreise im Süden Deutschlands.

Vielschichtige und spannende Geschichten

Eines wurde an diesem Abend besonders ersichtlich: Die Leuchtturmrolle der Filmakademie Ludwigsburg. Die renommierte Kaderschmiede des deutschen Films zeigte auch bei der Filmschau, dass hier die Talente von morgen ausgebildet werden – allen voran Absolvent Steve Bache, der den mit 2.000 Euro dotierten Baden-Württembergischen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm für „No Dogs Allowed“ gewonnen hat. Der teils in Sindelfingen gedrehte Film thematisiert das heikle Thema Pädophilie aus der Sicht eines Jugendlichen. In der Jurybegründung heißt es dazu: „Mit fein austarierten und klug konstruierten Situationen, in die der pädophil veranlagte Jugendliche Gabo gerät, gewinnt seine Figur eine große Vielschichtigkeit, und die Geschichte an Komplexität und Spannung.“

Und damit geht der Film-Aka-Triumphzug erst los: Auch der Gewinner des ebenfalls mit 2.000 Euro dotierten Kurzfilmpreises kommt aus dem direkten Umfeld der Talentschmiede: ‚Haus am Hang‘ des Studenten Konstantin Münzel. Zu guter Letzt punktet die Filmaka auch in der Kategorie Animationsfilm: Der Abschlussfilm „Detlev“ von Student Ferdinand Ehrhardt ging ebenfalls mit dem begehrten Preis nach Hause.

Ausgezeichnete Arbeit der Filmhochschulen

Diese Auszeichnungen unterstreichen die wichtige Arbeit der Filmakademie und stellen die Rolle der Region Stuttgart als Motor der hiesigen Filmwirtschaft klar heraus. Wer hier beginnt, wird es weit bringen. Das zeigen auch schon die Jüngsten: Beim 21. Jugendfilmpreis gab es zahlreiche Preise für die Talente von morgen. Nicht wenige der Jugendfilmpreisgewinner*innen bekamen später in ihrer Karriere auch einen baden-württembergischen Filmpreis verliehen. Insgesamt wurden bei der Preisverleihung im Alten Schloss in Stuttgart insgesamt 21 Filmpreise im Gesamtwert von 15.500 Euro vergeben.

Ein einmaliger Ort

Festivalleiter Oliver Mahn vom veranstaltenden Filmbüro Baden-Württemberg zog zum Finale der Landesfilmschau eine äußerst positive Bilanz: „Das Jubiläumsprogramm der 30. Filmschau Baden-Württemberg begeisterte das Publikum mit Premieren, Filmgästen wie Max Riemelt und Natalia Rudziewicz, Lucia Chiarla, Steve Bache und Sven Bohse und einem spannenden Rahmenprogramm, darunter der Branchentreff ‚setUP media/Creative Industries Exchange‘ und das informative Podium ‚Haus für Film und Medien mit Gründungsdirektor Dr. Lars Henrik Gass‘. Auf neutralem Grund trafen sich die Player der Film- und Medienbrache im Südwesten und zeigten dem Publikum, was in Baden-Württemberg gedreht wird. Die Landesfilmschau ist in ihrer Art einmalig in Deutschland.“

Denn auch das ist die Filmschau: Ein Ort des Austausches, des Netzwerkens, des Gemeinsam-Gedanken-Spinnens. Nur durch Events wie dieses konnte der Filmstandort Baden-Württemberg zu dem wichtigen und prägenden Akteur werden, der er seit vielen Jahren ist. Bis nach Hollywood hinein ragt der ausgezeichnete Ruf des Standorts – und damit das auch so bleibt, sollten wir alle auch weiterhin immer schön Filme mit baden-württembergischer Beteiligung ansehen. Die Filmschau hat auch in diesem Jahr gezeigt, wie hoch das Niveau hier bei uns ist.