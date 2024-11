Gewinner und Verlierer am Aktienmarkt

Bitcoin und US-Aktien hui, BMW, Mercedes, Porsche und Co. pfui: Trumps Rückkehr mischt die Karten für Anleger neu. Wer verliert? Wer profitiert? Fragen und Antworten.

Hannes Breustedt 19.11.2024 - 14:46 Uhr

Die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident spaltet nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Börsenwelt. Seit seiner Wiederwahl zeigt sich am Finanzmarkt ein klares Bild: Neben Kryptowerten wie der größten Digitalwährung Bitcoin sind US-Aktien die großen Profiteure – Anleger hoffen, dass Trumps „America-first“-Wirtschaftsagenda amerikanischen Unternehmen mit Steuersenkungen und Deregulierung zu höheren Gewinnen verhilft. In Europa hingegen belasten seine geplanten Zollerhöhungen die Börsen, das trifft auch für den Dax zu.