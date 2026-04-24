Wenn dann am 23. Mai (20 Uhr) der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München antritt, kann sich dieser Traum für Ihr Kind erfüllen. Wir verlosen gemeinsam mit Volkswagen fünf Plätze für die „Volkswagen Junior Eskorte“, die die Mannschaften von der Kabine auf den Rasen führt. Doch das ist noch nicht alles! Zu diesem unvergesslichen Erlebnis gehören zudem zwei Tribünentickets für das Spiel (Kind und Begleitperson) und ein komplettes Bekleidungs-Set, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen, das anschließend behalten werden darf. Um den Abend auch in Berlin gebührend zu feiern und ausklingen lassen zu können, gehört auch eine Übernachtung in einem Doppelzimmer dazu.