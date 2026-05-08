Ob spannende Abenteuer in der Natur, tierische Begegnungen oder aufregende Freizeitaktivitäten ‒ die Leipzig Region bietet unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Von beeindruckenden Burgen und Schlössern über idyllische Seenlandschaften bis hin zu interaktiven Museumserkundungen gibt es in der Leipzig Region zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken. Zahlreiche Ausflugsziele, Freizeitparks und Familienangebote machen einen Kurzurlaub im Leipziger Umland zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein.