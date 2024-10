Eltern von turnbegeisterten Kids aufgepasst: kinder Joy of Moving verlost ein tolles Erlebnis für fünf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Kids haben die Chance, gemeinsam mit Deutschlands erfolgreichsten Turnstars den Tag des Kinderturnens in Mainz zu erleben.

Beim „kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens“ am 10. November turnen die Gewinner-Kids gemeinsam mit den Stars des Turn-Team Deutschland beim TSV SCHOTT Mainz – ganz nach dem Motto „Von und mit den Großen lernen“. Neben dem amtierenden Deutschen Meister am Reck und kinder Joy of Moving-Botschafter Andy Toba können sich die Kinder auf einen echten Olympia-Star freuen: Darja Varfolomeev, die bei den diesjährigen Spielen in Paris die Goldmedaille in der Rhythmischen Sportgymnastik gewann. Auch Olympia-Vierte Margarita Kolosov, Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, Barren-Weltmeister von 2023 Lukas Dauser, Vize-Europameister von 2022 Nils Dunkel und Junioren-Weltmeisterin im Synchron Trampolinturnen von 2023 Maya Möller, werden in Mainz mit dabei sein. Egal ob Rolle vorwärts, Seilspringen oder Handstand, die Turnprofis haben jede Menge Tricks im Gepäck und freuen sich auf eine spannende Übungsstunde.

Gewinn: Ein Tag rund um das Thema Kinderturnen

Das Gewinnspiel-Paket rund um den „kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens” enthält einen Eintritt zum Tag des Kinderturnens in Mainz, ein Meet and Greet mit den Athletinnen und Athleten des Turn-Team Deutschland inklusive Übungsstunde, ein limitiertes kinder Joy of Moving-Shirt sowie die Anreise und Übernachtung für das Gewinnerkind und eine erwachsene Begleitperson.

Um eines der fünf Gewinnspiel-Pakete zu gewinnen, müssen sich die Erziehungsberechtigten in das Formular eintragen. Die Gewinner werden Ende Oktober ausgelost. Teilnehmen kann man über das Gewinnspielformular.

In die Welt des Kinderturnens reinschnuppern

Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens lädt der Deutsche Turner-Bund (DTB) in Kooperation mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving alle Kinder ein, in die Welt des Kinderturnens reinzuschnuppern. Die Familien erwartet ein spannendes Programm, bei dem sich die Kinder im Turnen üben können. Neben dem Turn-Team Deutschland warten noch weitere Highlights in Mainz: So können sie sich gemäß dem diesjährigen Motto „Zirkuskind“ als kleine Artisten und Artistinnen ausprobieren. Im Rahmen der Zirkuskind-Aktion absolvieren die Kinder ausgewählte Übungen. Auf diesem Weg lernen sie die verschiedenen Geräte und Übungen spielerisch kennen. Zudem bietet der „kinder Joy of Moving-Turnparcours“ den Kids die Möglichkeit, das Kinderturnen auf eine außergewöhnliche Weise zu erleben und selbst auszuprobieren.

Kinder entdecken die Welt in und durch Bewegung

Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen oder Rollen. Kinderturnen als die motorische Grundlagenausbildung trägt zur gesunden Entwicklung von Kindern bei. Seit 2017 feiern die DTJ und der DTB am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen bewegt-bewegenden Tag zu bescheren. Seit 2020 ist kinder Joy of Moving offizieller Partner des DTB im Kinderturnen. Gemeinsam möchten der DTB und kinder Joy Moving Kinder für mehr Bewegung motivieren und den Turnsport bekannter machen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von kinder Joy of Moving.