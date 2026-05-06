Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch in Teilen Deutschlands vor kräftigen Gewittern, Starkregen und Hagel.
06.05.2026 - 07:07 Uhr
Besonders im Süden und Südosten kann es lokal zu unwetterartigen Entwicklungen kommen. Betroffen sind vor allem Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in mehreren weiteren Bundesländern sind Gewitter möglich. Grund für die Wetterlage ist feuchtwarme und instabile Luft, die von Südwesten nach Deutschland strömt. Gleichzeitig sorgt eine Kaltfront für zusätzliche Dynamik in der Atmosphäre.