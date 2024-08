Nach den schweren Gewittern im Kreis Karlsruhe erwartet der DWD in der Nacht zum Donnerstag Unwetter diesmal im äußersten Süden und Südosten von Baden-Württemberg. Besonders betroffen sein werde wohl der Bereich von Oberschwaben bis zur Ostalb. Ein DWD-Sprecher sprach von vereinzelt bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter. Auch Hagel und Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde seien möglich.

Laut der Hochwasservorhersagezentrale sind bis in die Nacht zum Donnerstag aufgrund von lokal teils extrem heftigem Starkregen starke Wasserstandanstiege in den davon betroffenen Bächen und kleinen Flüssen möglich. In bebauten Gebieten könne es beim Auftreten von Starkniederschlägen im Einzelfall zu örtlichen Überlastungen der Kanalisation und zu schnellen Überflutungen von Straßen, Kellern, Unterführungen und Tiefgaragen kommen. Auch außerorts sind Überflutungen von Straßen möglich.