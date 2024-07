Gewitter in Stuttgart

Ein Gewitter hat am Sonntagnachmittag mehrere Stuttgarter Straßen geflutet. Ein Gullydeckel wurde aus der Verankerung gepresst.

Jörg Breithut 21.07.2024 - 17:43 Uhr

Ein Gewitter ist am Sonntagnachmittag über Stuttgart hinweggezogen. Gegen ungefähr 16 Uhr prasselte ein Platzregen auf die Stadt herab, der die Straßen teilweise unter Wasser setzte. Der Regen sammelte sich unter anderem am Schattenring, wo die Straße stellenweise von einer mehreren Zentimeter hohen Wasserfläche bedeckt war. Auch in der Stadtmitte auf der B14 entlang der Staatsgalerie bildeten sich große Pfützen auf der Straße.