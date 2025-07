Der Sommer versteckt sich in dieser Woche in Baden-Württemberg. Am Wochenende kann es teils zu kräftigen Regenschauern kommen.

Sebastian Winter /dpa/lsw 25.07.2025 - 07:54 Uhr

Es bleibt vorerst wenig sommerlich in Baden-Württemberg: Am Freitag und auch am Wochenende prägen Starkregen und auch Gewitter das Wettergeschehen. 25 Liter, lokal bis 40 Liter und ganz vereinzelt sogar 60 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für alle drei Tage voraus. Dazu kann es Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter geben.