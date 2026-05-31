Für einige Teile Deutschlands sind am Wochenende heftige Gewitter vorhergesagt. Wie groß ist die Gefahr in Stuttgart? Am Freitag tendiert sie gegen Null, der Start ins Wochenende wird in der Region noch einmal hochsommerlich mit Temperaturen teils über 30 Grad. „Auch der Samstag wird heiß, sogar noch etwas heißer als der Freitag“, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages bilden sich dann auch in Baden-Württemberg die ersten Gewitterzellen.

„Die müssen Stuttgart nicht treffen, es kann gutgehen - oder auch nicht“, so der Meteorologe. Genau vorhersagen lasse sich das nicht. Zunächst steige das Gewitterrisiko vor allem in der Nordhälfte des Landes, im Laufe des Tages ist dann auch der Schwarzwald und die Schwäbische Alb vermehrt betroffen. „Die Gewitter sind ganz kleinräumig“, so Puckert. Dort wo sie auftreten, weht der Wind auch mal in stürmischen Böen, auch Hagel kann dabei sein. Während anderswo auch mal Körner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern niederprasseln, erreichen sie im Südwesten höchstens zwei Zentimeter.

Gewitter in Stuttgart und der Region auch am Sonntag möglich

Am Sonntag geht es unbeständig weiter. Dem Ländle steht ein Luftmassenwechsel bevor, deshalb weht überall ein kräftiger Wind aus dem Südwesten. Schauerartige Regenfälle können überall niedergehen, „da ist auch mal ein Gewitter eingebettet“, sagt Puckert. Es bleibt aber beim kleinteiligen Wetter. Dort wo es regnet, regnet es auch mal heftig, mehr als 25 Liter auf den Quadratmeter in der Stunde sind möglich. Auch mit Hagel und Sturmböen ist wieder zu rechnen. Für Stuttgart und die Region gilt dasselbe wie am Samstag: Es kann gewittern, muss aber nicht.

Was ziemlich sicher ist: die Temperaturen werden deutlich sinken, auf nur noch leicht über 20 Grad. Das setzt sich auch in der neuen Woche fort. Die Temperaturen klettern am Montag nur leicht (auf um die 23 Grad). Allerdings soll der Wochenstart „weitgehend niederschlagsfrei“ werden. Das Gewitterrisiko steigt erst am Dienstag wieder.