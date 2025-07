Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern im Südwesten Deutschlands. Wo genau es ungemütlich wird.

Matthias Kemter 01.07.2025 - 15:13 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag, dem 1. Juli 2025 vor teils schweren Gewittern im Südwesten Deutschlands, insbesondere in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart. Während es im Großteil des Landes bei extremer Hitze bleibt, drohen vor allem in Regionen Tübingen/Böblingen sowie Rottweil und den anliegenden Schwarzwaldregionen heftige Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.