Jacqueline Herzig aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bringt Würze ins Leben anderer Menschen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Vor einem Jahr hat sich die heute 35-Jährige mit einer eigenen kleinen Firma selbstständig gemacht. Unter dem Namen „Mias Feinkost“ stellt sie in der Ortschaft Hohenacker in Handarbeit Gewürzmischungen her, die kalten und warmen Speisen das gewisse Etwas verleihen.

In ihren Mixturen verarbeitet Jacqueline Herzig Klassiker wie Petersilie, Dill, Liebstöckel oder Schnittlauch. Sie verwendet aber auch so manche Zutat, die vielen weniger geläufig ist. Eines ihrer Lieblingsgewürze ist der nussig-herbe Schabziegerklee, eine Kleesorte, die in Österreich und der Schweiz als Brot- und Käsegewürz bekannt und beliebt ist. Das intensiv grüne Pulver der getrockneten und gemahlenen Kleeblätter kommt beispielsweise in der „Kräuterliebe“ zum Einsatz – einem Gewürz, das sich gut für Salatdressings, Teige, Gemüse- und Kartoffelgerichte, aber auch als Zutat in Dips eignet. „Die Kräuterliebe ist unser Topseller.“

Wenn Jacqueline Herzig und ihre Mitarbeiterin Julia Böhm in der Küche der kleinen Manufaktur in Hohenacker die Gewürzmischungen zusammenstellen, Zutat für Zutat abwiegen und in großen Schüsseln mischen, ist das ein Vergnügen für Augen und Nase gleichermaßen. Da treffen Tomatenflocken in sattem Rot auf Kräuter in frischem Grün. Dazwischen blitzen die blauen und gelben Blüten von getrockneten Korn- und Ringelblumen hervor. Mixt Jacqueline Herzig Zitronen- oder Orangen-Pfeffer-Salz, liegt der würzig-fruchtige Duft nach Pfeffer und dem ätherischen Öl von Zitrusfrüchten in der Luft.

Julia Böhm füllt die Gewürzmischungen von Hand in Gläser ab. Foto: Gottfried Stoppel

„Es ist schon ein bisschen meine Mission, die Leute auf Neues zu bringen“, sagt die 35-Jährige, die von Haus aus Pädagogin ist und im Kita-Bereich tätig war. Nebenbei hat sie schon seit längerer Zeit auf dem Hof ihres Stiefvaters Uwe Grünwald mit angepackt und zum Beispiel beim Einkochen der dort angebauten Früchte geholfen. Kirsche, Himbeere, Quitte und Co. stehen im Genusslädle, das täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist, als Marmelade in den Regalen. Sie werden aber auch in Form von Likören, Sirup oder Secco angeboten. „Jacqueline experimentiert gern und hat viele Ideen“, sagt Uwe Grünwald. Für die Fruchtaufstriche kombiniert sie beispielsweise Erdbeeren mit Lavendelblüten oder Kirschen mit Kakao.

„Marmelade kochen und die Arbeit auf dem Hof, das war immer ein Ausgleich für mich“, sagt Jacqueline Herzig. Als sie erfuhr, dass die Familie Müller aus Rudersberg ihre 2014 gegründete Firma „Mias Feinkost“ aus Altersgründen in gute Hände abgeben wollte, war ihr Interesse geweckt. Und auch die Betreiber waren angetan von der jungen Frau, die auf ihrer Wellenlänge und von der Müller’schen Firmenphilosophie begeistert war. Bis auf exotische Gewürze wie Pfeffer stammen die Zutaten aus regionalem Anbau und sind möglichst naturbelassen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe sind tabu. „Wir wählen die Zutaten ganz bewusst aus und legen Wert auf Qualität, weil wir wollen, dass unsere Kunden immer das gleiche Geschmackserlebnis haben“, sagt Jacqueline Herzig.

Immer wieder greift sie auch Ideen von Kundinnen und Kunden auf. Der „feurige Drachendip“, in dem Chili steckt, ist ein Beispiel dafür. Er gehört nun ebenso wie die knoblauchfreie Mischung „Harmonie“ zum Sortiment, während manch andere Rezeptur es nicht ins Finale schafft. „Manchmal hat man was im Kopf, probiert es aus und stellt dann fest, dass es doch nicht passt“ sagt Herzig. Ihre Produkte bietet sie nicht nur im Genusslädle in Hohenacker, sondern auch über einen Online-Shop an. Sie werden zudem in etlichen Hofläden in Deutschland und Österreich verkauft. Auch in der neuen Touristinformation der Landeshauptstadt am Stuttgarter Marktplatz stehen sie im Regal.

In den Sommermonaten ist Jacqueline Herzig auf Kunsthandwerkermärkten im gesamten süddeutschen Raum unterwegs. Die seien ein gutes Pflaster, sagt sie: „Da kommt man super ins Gespräch und kann die Leute auch probieren lassen.“ Denn viele hätten keine Vorstellung davon, was sich so alles mit Kräutern anstellen lasse. Solche Kunden will die 35-Jährige ein bisschen an die Hand nehmen: „Dips sind da ein guter Einstieg.“

Zu den Produkten gibt es immer wertvolle Tipps – etwa den, dass Orangen-Pfeffer-Salz nicht zu lange erhitzt werden sollte oder dass Fruchtessig längst nicht nur ein Fall für die Salatsauce ist, sondern auch eine leckere Ergänzung zu Vanilleeis. Jacqueline Herzigs Ding ist eine „neue kreative Küche, die schnell geht, gut schmeckt und wenig verarbeitete Produkte enthält“.

