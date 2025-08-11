Haben Staatsdiener eine längere Lebenserwartung und könnten deshalb fünf Jahre länger arbeiten? Das Pestel-Institut stößt auf Widerspruch.
11.08.2025 - 16:37 Uhr
Der Chef des Beamtenbundes Volker Geyer hat den Vorschlag einer Sozialreform inklusive längerer Arbeitszeiten für Beamte scharf kritisiert. "Wollen wir jetzt wirklich anfangen, die durchschnittlichen Lebenserwartungen bestimmter Berufs- oder Statusgruppen in die Debatte um die sozialen Sicherungssysteme einzuführen?“ – so Geyer in einer Zeit, in der sich der öffentliche Dienst von der Arbeitgeberseite ohnehin schon vor den Kopf gestoßen fühlt.