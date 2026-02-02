„Gib dein‘ Senf dazu“ heißt ein Angebot für Erstwähler, das Demokratiebildung auf unterhaltsame Weise vermittelt. Die Tour macht in neun Stuttgarter Jugendhäusern halt.
02.02.2026 - 17:18 Uhr
Bei der Landtagswahl am 8. März dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (stjg) will wissen, was die jungen Erstwähler bewegt. Sie plant deshalb eine besondere Aktion, die „Gib dein‘ Senf dazu“-Tour durch Stuttgart. Sie startet an diesem Donnerstag, 5. Februar, im Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim und wird von der Baden-Württemberg-Stiftung ermöglicht.