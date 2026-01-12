Für Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate gelten derzeit bestimmte Reise- und Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt. Die Lage sollte aufmerksam beobachtet werden.
12.01.2026 - 13:18 Uhr
Hochsaison für einen Urlaub in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) – aber dieses Jahr mit der bangen Frage, ob eine Reise derzeit noch möglich und sicher ist. Die gefährliche Lage im Iran beschäftigt jetzt viele Reisende. Hier eine aktuelle Einschätzung basierend auf den Informationen vom Auswärtigen Amt (AA).