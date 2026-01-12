Für Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate gelten derzeit bestimmte Reise- und Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt. Die Lage sollte aufmerksam beobachtet werden.

﻿Hochsaison für einen Urlaub in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) – aber dieses Jahr mit der bangen Frage, ob eine Reise derzeit noch möglich und sicher ist. Die gefährliche Lage im Iran beschäftigt jetzt viele Reisende. Hier eine aktuelle Einschätzung basierend auf den Informationen vom Auswärtigen Amt (AA).

Reisen nach Dubai und die Nachbar-Emirate

Die gute Nachricht vorweg: Das Auswärtige Amt spricht keine offizielle Reisewarnung für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus (Stand: 12. Januar 2026). Stattdessen gibt es lediglich „Reise- und Sicherheitshinweise“, die zuletzt am 19. Dezember 2025 aktualisiert wurden und unverändert gültig sind. Die VAE werden als Land mit stabiler innenpolitischer Lage und sehr niedriger Kriminalitätsrate beschrieben.

Massaker an Demonstranten im Iran könnten en Eingreifen der USA in Nahost provozieren. Foto: AFP

Gefahr durch Iran-Krise

Im Gegensatz zu Dubai besteht für den Iran eine ausdrückliche Reisewarnung. Deutsche Staatsangehörige werden sogar aufgefordert, das Land zu verlassen. Das Auswärtige Amt sieht Dubai also nicht in derselben Risikokategorie wie den Iran.

Mögliche Auswirkungen bis Dubai

Dennoch weist das Auswärtige Amt darauf hin, dass es trotz der Waffenruhe zwischen Israel und Iran (seit 24. Juni 2025) jederzeit zu einer erneuten Verschärfung der regionalen Sicherheitslage kommen könnte. Dies umfasst potenziell auch:

„Mögliche sicherheitsrelevante Vorfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten“

„Beeinträchtigungen des regionalen Flugverkehrs“

Die VAE-Behörden haben ihre Sicherheitsmaßnahmen, besonders rund um jüdische und israelische Einrichtungen, erhöht. Im 12-Tage-Krieg im Juni 2025 waren auch Raketen in Richtung des benachbarten Katar geflogen, hatten aber niemanden getötet.

Auch Dubai befand sich damals in Alarmbereitschaft befunden. Offenbar hatte es inoffizielle Vorwarnungen gegeben, um eine Eskalation in Nahost zu vermeiden. Bei einem neuerlichen Kriegsausbruch gibt es dafür aber keine Garantie. Auch Israel wäre womöglich betroffen.

Israelischer Militärschlag auf das Hamas-Hauptquartier in Katarr im September 2025. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Gefährliche Dubai-Reisen

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Bei regionalen Spannungen waren vor allem kurzfristige Beeinträchtigungen des Luftverkehrs zu beobachten:

Zeitweise mussten Flughäfen ihren Betrieb einschränken oder kurzfristig einstellen

Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen

Der normale Betrieb normalisierte sich aber jeweils innerhalb weniger Tage

Trotz dieser Störungen erreichte der Passagierverkehr am Flughafen Dubai zuletzt sogar Rekordwerte.

Empfehlungen für Dubai-Reisende

Wenn Sie eine Reise nach Dubai planen, sollten Sie:

Flexibel bleiben: Wählen Sie möglichst Tarife mit guten Storno- oder Umbuchungsbedingungen

Informiert bleiben: Verfolgen Sie Nachrichten und die Hinweise des Auswärtigen Amtes

Vorsorge treffen: Eine Registrierung in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND wird empfohlen

Vor Ort: Auf übliche Vorsichtsmaßnahmen achten (größere Menschenmengen meiden, Anweisungen lokaler Behörden befolgen)

Reiseversicherung: Auf ausreichenden Reisekrankenversicherungsschutz achten

Fazit zur Situation in Dubai

Ja, man kann derzeit nach Dubai reisen. Es gibt keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, sondern nur reguläre Sicherheitshinweise. Die regionale Lage sollte man jedoch im Auge behalten, da kurzfristige Beeinträchtigungen, insbesondere im Flugverkehr, nicht auszuschließen sind. Die VAE und Dubai haben in der Vergangenheit eine hohe Resilienz bei regionalen Spannungen bewiesen.

Während vom Reisen nach Iran ausdrücklich abgeraten wird, gilt Dubai bis auf Weiteres als sicheres Reiseziel, wenn verstärkte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.