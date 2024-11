Giengen an der Brenz

Ein Lkw erfasst am Donnerstagmorgen eine Frau, die im Kreis Heidenheim zu Fuß unterwegs ist. Die Polizei ermittelt.

red/dpa 28.11.2024 - 09:43 Uhr

Eine Frau ist in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei weiter mitteilte, wird die Fußgängerin derzeit geborgen. Zum genauen Hergang des Unfalls konnten die Ermittler erst einmal keine Angaben machen. Giengen an der Brenz liegt nur unweit der Grenze zu Bayern.