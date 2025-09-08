Sie werden des versuchten Mordes verdächtigt - so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.
08.09.2025 - 11:48 Uhr
Nach einem Angriff auf einen 23 Jahre alten Mann sind drei mutmaßlich beteiligte Männern wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Vier Männer im Alter von 22, 31, 34 und 44 Jahren sollen den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Hammer angegriffen haben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.