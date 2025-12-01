Bei Protesten gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen musste „Bild“-Reporter Ronzheimer nach eigenen Angaben am Wochenende Dreharbeiten abbrechen.
01.12.2025 - 16:39 Uhr
„Bild“-Reporter Paul Ronzheimer hat sich bestürzt über einen Zwischenfall gezeigt, zu dem es nach seinen Angaben am Samstag in Gießen bei den Protesten gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation gekommen ist. „Ich mache der Polizei keinen Vorwurf, da sie mit ihren Kräften vor großen Herausforderungen bei den Demonstrationen stand“, sagte Ronzheimer, der auch Vizechefredakteur der „Bild“ ist, der Deutschen Presse-Agentur.