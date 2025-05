An einer Schule im hessischen Gießen hat die Wahl eines Abiturmottos zu Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Was bekannt ist.

21.05.2025

. Die Wahl eines Abiturmottos an der Liebigschule im mittelhessischen Gießen hat zu Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Es gehe um den Anfangsverdacht der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.