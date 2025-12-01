Tausende Polizisten waren am Samstag in Gießen im Einsatz wegen der Gründung einer AfD-Jugendorganisation. Das blieb nicht immer friedlich.

red/dpa 01.12.2025 - 12:12 Uhr

Bei den Protesten gegen die Gründung einer AfD-Jugendorganisation in Gießen wurden nach Angaben des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) mehr als 50 Polizisten verletzt. Darunter seien keine schweren Verletzungen gewesen, sagte der Minister zwei Tage nach dem Großeinsatz. Es habe Handbrüche, Schläge, Tritte und Böllerwürfe gegen Polizisten gegeben.