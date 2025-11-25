Neue Vorgaben sollen dafür sorgen, dass Bauklötze oder Kuscheltiere weniger gefährliche Chemikalien enthalten. Besonders im Fokus der Kontrolleure sind Online-Portale.
Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass das von ihnen gekaufte Kinderspielzeug sicher ist. Stichproben in der EU zeigen aber, dass vor allem auf den Online-Portalen erschreckend häufig etwa Bausteine, Puppen oder Kuscheltiere angeboten werden, die mit gefährlichen Umweltgiften belastet sind. Aus diesem Grund hat das EU-Parlament am Dienstag beschlossen, die europäischen Sicherheitsvorgaben für Spielzeug auf den aktuellen Stand zu bringen. Das heißt konkret, dass etwa die sogenannten Ewigkeitschemikalien (Pfas) sowie eine Reihe hormonverändernder und krebserregender Stoffe in den Waren verboten werden.