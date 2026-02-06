 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch

Giftanschläge auf Rettungswache Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch

Giftanschläge auf Rettungswache: Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch
1
Die Angeklagte (links, im weißen Shirt) wird von einer Justizmitarbeiterin in den Gerichtssaal geführt, wo ihre beiden Anwälte bereits warten. Foto: Sabine Armbruster

Am vierten Verhandlungstag des neu aufgerollten Prozesses gegen eine ehemalige DRK-Auszubildende verlas der vorsitzende Richter aufschlussreiche Chatverläufe.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Der vierte Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess am Landgericht Heilbronn um Giftanschläge auf der DRK-Rettungswache in Vaihingen/ Enz war sehr kurz, aber aufschlussreich. Der vorsitzende Richter Martin Liebisch verlas einen Chatverlauf zwischen der 24-jährigen Angeklagten, die beschuldigt wird, einigen ihrer Kollegen heimlich Atropin in die Getränke gemischt und sie dadurch gesundheitlich zum Teil schwer geschädigt zu haben, und ihrer Mutter. Darin wurde deutlich, dass die Mutter der ehemaligen Auszubildenden zur Notfallsanitäterin offenbar vom Medikamentenmissbrauch ihrer Tochter wusste und sich deshalb große Sorgen um sie machte.

 

Am Silvestertag 2022 versicherte die Mutter ihre Tochter per WhatsApp ihrer unendlichen Liebe, teilte ihr aber auch mit, sie mache sich „Riesensorgen“ wegen einiger Ampullen. Die junge Frau hatte auf der Rettungswache in Vaihingen/Enz etliche verschreibungspflichtige Notfallmedikamente entwendet – darunter Beruhigungsmittel, Antidepressiva und auch das bereits genannte Atropin – und es in ihrem Zimmer für den Eigengebrauch versteckt. Im weiteren Chatverlauf ermahnte die Mutter die damals 22-Jährige: „Mach in deinem Beruf keinen Mist, es wäre schlecht, wenn du den verlierst.“

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess gegen Ex-Sanitäterin: „Verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“ – Opfer von Giftattacke sagt aus

Prozess gegen Ex-Sanitäterin „Verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“ – Opfer von Giftattacke sagt aus

Zwei Giftanschläge in Vaihingen (Kreis Ludwigsburg) haben einen Notfallsanitäter nachhaltig geschädigt. „Er ist einfach verändert“, sagt seine Lebensgefährtin vor Gericht.

Ein weiterer Chatverlauf vom 19. April 2023, in dem auch mehrere Bilddateien, die Medikamente zeigten, verschickt wurden, offenbart die tiefe Enttäuschung der Mutter: „Ich habe dir geglaubt. Wann hört das endlich auf?“, schrieb sie und riet der Tochter: „Bleib einfach bei F., dann machst du so was nicht“. F. ist der Freund und jetzige Verlobte der Tochter, der sie – so zumindest der Eindruck, den man aus den bisherigen Verhandlungstagen gewinnen konnte – offenbar psychisch stabilisiert. Etwas später, noch am selben Tag, eine weitere WhatsApp der Mutter: „Ich hab das Gefühl, alles, was du gesagt hast, ist gelogen. Und ich hab das Gefühl, F. deckt es mit.“

Wirre Antwort der Tochter

Auch eine etwas später geschriebene Nachricht der Angeklagten an ihre Mutter verlas der Richter – jedenfalls, so gut es ging. Denn klar waren nur die beiden ersten und letzten Sätze: „Ich komme jetzt gleich nach Hause, frag nicht“ und „Ich brauche keine Ahnung keine Hilfe... angeblich.“ Dazwischen unverständliche Worte, eines davon enthielt den Wortteil „süchtig“.

Mindestens seit diesem 19. April 2023, hatte der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift zu Prozessbeginn verlesen, habe die junge Frau Medikamente aus der Rettungswache entwendet. Der Chatverlauf legt nahe, dass dies schon früher der Fall war. Die Vergiftungsvorfälle begannen im Oktober 2023.

Weitere Themen

Kritik in Vaihingen/Enz: Löchriger Haushalt – Reicht das Geld für die Gartenschau?

Kritik in Vaihingen/Enz Löchriger Haushalt – Reicht das Geld für die Gartenschau?

Noch zieht ein Großteil der Stadträte von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) bei der für 2029 geplanten Gartenschau mit. Einige verlangen aber jetzt schon das Ende aller Planungen.
Von Oliver von Schaewen
Landtagswahl 2026: Brückenbauerin vs. Platzhirsch: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Vaihingen

Landtagswahl 2026 Brückenbauerin vs. Platzhirsch: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Vaihingen

Im Wahlkreis Vaihingen tritt Markus Rösler (Grüne) nicht mehr an – er hat zweimal das Direktmandat geholt. Kann Konrad Epple (CDU) den ehemals tiefschwarzen Wahlkreis zurückerobern?
Von Julian Meier
14 Tonnen Süßigkeiten in einem Jahr: Gerlinger Ehepaar tut mit Monster Snackbag Gutes: „2025 war ein sehr gutes Jahr“

14 Tonnen Süßigkeiten in einem Jahr Gerlinger Ehepaar tut mit Monster Snackbag Gutes: „2025 war ein sehr gutes Jahr“

Das Ehepaar Linda und Daniel Bleif aus Gerlingen vertreibt in seiner Freizeit ausgefallene Süßigkeiten aus aller Welt. Der Gewinn von Monster Snackbag kommt guten Zwecken zugute.
Von Stefanie Köhler
Inspiration: Oma schreibt Ausflugstipps für Großeltern rund um Ludwigsburg

Inspiration Oma schreibt Ausflugstipps für Großeltern rund um Ludwigsburg

Seit ihrer Pensionierung schreibt Beate Volmari aus Spaß – und teilt auf ihrer Webseite günstige Ausflugstipps für Omas und Opas. Von L wie Little Stonehenge bis O wie Omnibus.
Von Martin Tschepe
Blickwinkel: Nein zu PV-Anlage in Asperg: Energiewende aktiv ausgebremst

Blickwinkel Nein zu PV-Anlage in Asperg: Energiewende aktiv ausgebremst

Die PV-Anlage an der A81 schien schon so gut wie gebaut – doch dann kam alles anders. Der Fall zeigt, dass die Rechtslage mit einer neuen Offenheit für Erneuerbare nicht Schritt hält.
Von Julian Meier
Bürger retten Event: Jubel in Marbach – der Kinderfasching findet statt

Bürger retten Event Jubel in Marbach – der Kinderfasching findet statt

Jetzt ist es amtlich – der Kinderfasching in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist gerettet. Gesucht werden aber noch kreative Unterstützer.
Von Oliver von Schaewen
Nach Brand in Tiefgarage: „Bin immer noch etwas geschockt“ – Das sind die Folgen des Feuers in Vaihingen

Nach Brand in Tiefgarage „Bin immer noch etwas geschockt“ – Das sind die Folgen des Feuers in Vaihingen

Die Postfiliale hat es nach dem Tiefgaragenbrand in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) besonders schlimm erwischt. Andere kamen glimpflicher davon. Wie geht’s weiter für die Betroffenen?
Von Kathrin Klette
Aktion im Sommer: Standkörbe laden künftig in Ludwigsburg zum Verweilen ein

Aktion im Sommer Standkörbe laden künftig in Ludwigsburg zum Verweilen ein

15 der Sitzgelegenheiten werden im Sommer an verschiedenen Orten in Ludwigsburg aufgestellt und spenden Schatten. Das Besondere: Sie sind „made in Ludwigsburg“.
Von Cornelia Ohst
Aufdringlich Videos gedreht: Was wurde aus dem Gaffer vom Raserunfall in Ludwigsburg?

Aufdringlich Videos gedreht Was wurde aus dem Gaffer vom Raserunfall in Ludwigsburg?

Eine Zeugenaussage im Raserprozess sorgt für Aufmerksamkeit: Am Abend des Unfalls soll ein Schaulustiger aufdringlich gefilmt haben. Warum gegen ihn jedoch kein Prozess läuft.
Von Emanuel Hege
Läden haben geschlossen: Nach Brand in Vaihingen: Poststelle bleibt erst einmal geschlossen

Läden haben geschlossen Nach Brand in Vaihingen: Poststelle bleibt erst einmal geschlossen

Langsam zeigt sich das Ausmaß des Feuers in der Tiefgarage in der Altstadt von Vaihingen/Enz. Welche Läden wie stark betroffen sind.
Von Kathrin Klette
Weitere Artikel zu Vaihingen an der Enz Prozess Auszubildende Mutter
 
 