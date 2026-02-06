Giftanschläge auf Rettungswache: Mutter der Angeklagten wusste offenbar von deren Medikamentenmissbrauch

Der vierte Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess am Landgericht Heilbronn um Giftanschläge auf der DRK-Rettungswache in Vaihingen/ Enz war sehr kurz, aber aufschlussreich. Der vorsitzende Richter Martin Liebisch verlas einen Chatverlauf zwischen der 24-jährigen Angeklagten, die beschuldigt wird, einigen ihrer Kollegen heimlich Atropin in die Getränke gemischt und sie dadurch gesundheitlich zum Teil schwer geschädigt zu haben, und ihrer Mutter. Darin wurde deutlich, dass die Mutter der ehemaligen Auszubildenden zur Notfallsanitäterin offenbar vom Medikamentenmissbrauch ihrer Tochter wusste und sich deshalb große Sorgen um sie machte.