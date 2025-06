Jetzt schaltet sich der Oberbürgermeister ein: Martin Georg Cohn will in Leonberg die Quelle des Gestanks finden, der durch die Stadt wabert. Zuständig war jüngst noch der Kreis.

Giftgeruch in Teilen der Stadt

Schmelzendes Plastik? Heiße Kunststoffdichtungen? Bitumen? Müllkippe? All das fällt vielen Leonbergerinnen und Leonbergern ein, wenn sie rund um das Gewerbegebiet Brennerstraße die Nase in den Wind recken. Denn es stinkt noch immer, und das schon seit Jahren. Mal ist es nur ein leichtes Gemüffel, mal ist der ungesund anmutende Geruch so stark, dass es kaum auszuhalten ist. Die Ursache ist weiterhin unklar.