In einer US-amerikanischen Studie ist herausgekommen, dass Tampons giftige Metalle enthalten können. Was bedeutet das für deutsche Produkte? Die Experten vom BfR geben Entwarnung.

Viviana Bastone 18.07.2024 - 14:55 Uhr

Ein US-amerikanisches Forschungsteam von der University of California in Berkeley untersuchte Tampons von 14 verschiedenen Marken auf 16 Metalle. Sie stellten dabei fest, dass Tampons giftige Schwermetalle wie Arsen und Blei enthalten können. Über die Schleimhaut in der Vagina gelangen diese Schadstoffe dann leichter in den Körper und können dort gesundheitliche Schäden anrichten.