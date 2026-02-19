Italiens Regierung fährt seit Jahren einen harten Kurs in der Migrationspolitik. Vor Gericht muss Rom nun jedoch eine Schlappe hinnehmen. Meloni kritisiert die Justiz scharf.
19.02.2026 - 14:34 Uhr
In Italien verschärft sich vor der Volksabstimmung über eine Justizreform der Streit zwischen der Rechts-Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Justiz. Auslöser ist ein Gerichtsurteil, wonach der italienische Staat der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch als Strafe für das Festsetzen eines Rettungsschiffes 76.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Meloni sprach von einer „weiteren Entscheidung, die mich buchstäblich sprachlos macht“.