„Giovanni Zarrella and Friends“: Benefizspiel in Erinnerung an Roland Mall mit VfB-Legenden

Am Abend davor war Giovanni Zarrella im Rahmen seiner „italienischen Sommernacht“ auf der Freilichtbühne des Stuttgarter Killesberg aufgetreten. Am Sonntag hätte der Sänger eigentlich auf dem Rasen im Fellbacher Max-Graser-Stadion gegen den Ball treten sollen und zwar in der nach ihm benannten Mannschaft „Giovanni Zarrella and Friends“. Doch aufgrund von Zeitdruck wegen eines anderen Termins konnte der 48-Jährige nicht mitspielen und posierte stattdessen bis zum Anpfiff für Fotos mit Fans und schrieb Autogramme. Kevin Kuranyi war derweil nur zum Fußballgucken gekommen, da der Stürmer wegen eines Muskelfaserrisses gerade außer Gefecht ist. Gespielt haben aber andere ehemalige Profifußballer des VfB Stuttgart, darunter Andreas Hinkel, Arthur Boka und Timo Gebhard.

500 Zuschauer sehen acht Tore im Max-Graser-Stadion Rund 500 Zuschauende waren zum nun schon zweiten Benefizspiel in Erinnerung an den Sportkameraden Roland Mall gekommen, der zwischen 1971 und 1975 in der Ersten Bundesliga 58 Spiele im Trikot des VfB Stuttgarts gemacht hatte. Die Begegnung zwischen den Zarrella-Freunden und den Seniorenfußballern des SV Fellbach endete mit einem 5:3-Sieg für die Gäste. Nach der harten, aber stets fairen Partie nahmen die Sportler Sybille Mall, die Witwe des im April vergangenen Jahres verstorbenen Fußballers, und dessen Bruder Stephan Mall für ein Erinnerungsfoto in ihre Mitte.