Gut zwei Wochen vermissten Gäste auf die Zugspitze das berühmte goldene Gipfelkreuz. Zum Skisaison-Start kehrt es zurück. Warum eine teure Restaurierung nötig war und was Besucher nun beachten müssen.
28.11.2025 - 04:00 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Schleifen, grundieren, lackieren - und dann: echtes Gold. Hunderte Stück Blattgold von acht mal acht Zentimetern Größe waren nötig, um dem berühmten Gipfelkreuz an der Zugspitze seinen Glanz zurückzugeben. Besucher hatten es mit Aufklebern zugepflastert.