Beim Stahlgipfel des Kanzlers geht es um mehr als Unternehmensprofite und Arbeitsplätze, kommentiert Rainer Pörtner.
04.11.2025 - 16:15 Uhr
Der deutschen Stahlindustrie geht es unbestreitbar schlecht. Wichtige Kunden wie die Autoindustrie kaufen ihr weniger ab. China flutet die Märkte mit Stahl zu Dumpingpreisen. Hinzu kommen US-Strafzölle und heimische Sonderlasten wie hohe Energiepreise und die Kosten des Umbaus zu einer weniger klimaschädlichen Produktion. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 lag die Rohstahlproduktion in Deutschland rund zehn Prozent unter der Vorjahresleistung.