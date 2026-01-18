Die Bedeutung des Treffens in den Schweizer Bergen schien zu schwinden. Auch wegen der Querelen um den Rücktritt von Gründer Schwab. Doch diese Woche dürfte Davos der heißeste Ort der Erde sein.
18.01.2026 - 05:00 Uhr
Davos - Die globalen Krisen verdichten sich in dieser Woche auf einen einzigen Ort: Nicht Washington, Brüssel oder Berlin, sondern ein kleiner Skiort in den schneebedeckten Schweizer Alpen wird zum Hotspot der Welt. In Davos beginnt an diesem Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Der Kongress in dem beschaulichen Städtchen dient als Fieberthermometer der Weltpolitik. Ob Ukraine oder Iran, Grönland oder Venezuela - am Rande des WEF werden die drängenden Themen diskutiert und verhandelt.