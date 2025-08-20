Im Animationsfilm «KPop Demon Hunters» wird der Song «Golden» ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
20.08.2025 - 10:08 Uhr
Berlin - Der Musical-Fantasyfilm "KPop Demon Hunters" ist der große Überraschungshit dieses Sommers beim Streamingdienst Netflix. Jetzt kann er einen weiteren Erfolg verbuchen: Denn der Popsong "Golden" aus dem Animationsfilm ist zum offiziellen Sommerhit des Jahres 2025 gekürt worden.