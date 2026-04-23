Girls’ Day 2026 „Mädchen sollen sich nicht in eine Ecke stellen lassen“
Zum Girls’ Day 2026 räumen drei Ingenieurinnen mit dem Vorurteil auf, technische Berufe seien nichts für Mädchen.
Zum Girls’ Day 2026 räumen drei Ingenieurinnen mit dem Vorurteil auf, technische Berufe seien nichts für Mädchen.
Einige ihrer männlichen Kommilitonen haben es damals durchaus befürwortet, dass Frauen Ingenieurwesen studieren. Sie könnten dann als Sekretärinnen arbeiten, mit etwas mehr Hintergrundwissen, und so der Firma sehr nützlich sein, erzählt Manuela Fuld aus der Anfangszeit ihres Studiums, das nunmehr über 30 Jahre zurückliegt. Allerdings betont die heute 55-Jährige, dass im Laufe ihres Studiums und des anschließenden Berufslebens mehr positive als negative Reaktionen kamen; sowohl im Hinblick auf ihre Studien- als auch spätere Berufswahl. „Sonst würde ich den Job heute wahrscheinlich nicht mehr machen“, stellt die Abteilungsleiterin bei der Landeswasserversorgung Stuttgart fest.