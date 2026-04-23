Girls’ Day 2026: „Mädchen sollen sich nicht in eine Ecke stellen lassen“

Einige ihrer männlichen Kommilitonen haben es damals durchaus befürwortet, dass Frauen Ingenieurwesen studieren. Sie könnten dann als Sekretärinnen arbeiten, mit etwas mehr Hintergrundwissen, und so der Firma sehr nützlich sein, erzählt Manuela Fuld aus der Anfangszeit ihres Studiums, das nunmehr über 30 Jahre zurückliegt. Allerdings betont die heute 55-Jährige, dass im Laufe ihres Studiums und des anschließenden Berufslebens mehr positive als negative Reaktionen kamen; sowohl im Hinblick auf ihre Studien- als auch spätere Berufswahl. „Sonst würde ich den Job heute wahrscheinlich nicht mehr machen“, stellt die Abteilungsleiterin bei der Landeswasserversorgung Stuttgart fest.

Zwar arbeiten heute mehr Frauen in technischen Berufen als noch vor zwanzig Jahren und dennoch sind sie immer noch in der Unterzahl. Nach wie vor trauen sich zahlreiche Mädchen bestimmte Berufe nicht zu. Unterschwellig scheint über manchen Jobs weiterhin das Klischee zu schweben: Das ist doch ein Männerberuf.

In technische Berufe schnuppern

Um diese Vorurteile hinter sich zu lassen, findet seit 2001 der Girls’ Day statt. An diesem Tag lernen Mädchen Berufe und Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Unternehmen öffnen an diesem Tag ihre Türen und geben Mädchen die Möglichkeit, zu schauen, was für Berufe die Bereiche IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik bieten.

Manuela Fuld, Ann-Kathrin Blessing und Sylvia Wetzel (v.li.n.re.) besprechen einen Bauplan. Foto: Lichtgut

Die Bauingenieurin Ann-Kathrin Blessing ist seit viereinhalb Jahren beim Zweckverband Landeswasserversorgung. Nach dem Abitur war ihr klar, sie würde ein duales Studium im Bereich Bauingenieurwesen beginnen. So konnte sie die praktische Arbeit und die Theorie des Studiums miteinander verbinden. Das bedeutete für sie auch: Von Anfang an war sie auf Baustellen dabei und hat bei Bauüberwachungen, Planungen aktiv mitgearbeitet.

Wohin soll das Wasser fließen?

Die Reaktionen in Blessings Umgebung auf ihre Studienwahl waren und sind durchweg positiv. Und wie sah es mit Vorurteilen im Kollegenkreis aus? Falls überhaupt vorhanden, habe sich die Skepsis eher auf ihr damaliges Alter bezogen, erinnert sich die heute 23-Jährige. Aber sobald allen klar war, dass die junge Frau Interesse und Leidenschaft für den Beruf und das Fach mitbringt, wurde sie „Teil des Teams“, erzählt sie.

Und auch Sylvia Wetzel, seit über elf Jahren bei der Landeswasserversorgung, machte diese Erfahrung und betont, dass es wichtig sei, sich nicht in eine Ecke stellen zu lassen. Die Elektroingenieurin ist im Unternehmen auf Datenübertragung spezialisiert. Das heißt: Die Zentralwarte soll Werte von den unterschiedlichen Anlagen bekommen, um sie fernüberwachen zu können. Anhand dieser Werte können Kolleginnen und Kollegen der 29-Jährigen steuern wo, wann, wieviel Wasser fließen soll.

Mädchen schneiden genauso gut ab wie Jungen

Eindeutig war der Weg in den technischen Beruf nicht bei allen drei. Während Sylvia Wetzel ihr Interesse an der Technik und am Programmieren bereits in der Robotik-AG in der Schule entdeckt hat und Ann-Kathrin Blessing sich schon immer für Mathe und Physik interessiert hat, war Manuela Fuld Schülerin auf einem humanistischen Gymnasium mit dem Leistungsfach Latein. Zwischendrin hat sie sogar mit dem Studienfach Kunstgeschichte geliebäugelt. Nach zwei Semestern Umwelttechnik hat sie sich schließlich für das Bauingenieurwesen entschieden. Je mehr Praxis sie bekam, in Form von Praktika auf Baustellen und einer Kläranlage, desto mehr Bestätigung fand sie. Und in diesem Punkt sind sich alle drei einig: Praxis, Praktika, Gespräche und Erfahrungen anderer sind essenziell, um beurteilen zu können, ob ein technischer Beruf für einen selbst in Frage kommen könnte.

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Doch nach wie vor gibt es das Vorurteil der Männer- und Frauenberufe. Und das beginnt bereits in der Schule. Sylvia Wetzel hat dazu ein Beispiel aus ihrem privaten Umfeld. Ihr Partner arbeitet gerade an seiner Abschlussarbeit zum Thema Frauen in der Informatik. Eines der Ergebnisse davon sei: Wenn Wettbewerbe, wie beispielsweise Informatik Biber, an Schulen klassenweit stattfinden, nehmen fast gleich viele Mädchen wie Jungen teil. Sobald die Kinder einzeln teilnehmen sollen, nehmen kaum noch Mädchen teil.

Weichenstellungen sollten an den Schulen beginnen

Kein Mädchen solle sich verunsichern lassen, sagen alle drei bestimmt. Manuela Fuld würde sich wünschen, dass die Weichenstellungen schon in der Schule beginnen würden statt reiner Lippenbekenntnisse. Leider komme es immer noch vor, dass in der Schule die Haltung vermittelt wird, MINT-Fächer seien nichts für Mädchen. „Es steht und fällt viel mit der Lehrkraft“, stellt Wetzel fest.

Heute sind Manuela Fuld, Sylvia Wetzel und Ann-Kathrin Blessing unter anderem dafür verantwortlich, dass Schutzrohre unter der Erde verlegt und Kabel eingezogen werden, Störungen bei der Wasserverteilung behoben werden und das Frischwasser in ausreichender Menge nach Stuttgart kommt. Und vielleicht kann ihre Begeisterung für Technik auch auf andere Mädchen und Frauen überschwappen.