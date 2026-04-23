Mit vielen Angeboten am Girls’ Day und Boys’ Day wollen die Betriebe im Land das verfestigte Rollendenken junger Menschen aufbrechen. Die Wirtschaftsministerin fordert mehr Mut.
23.04.2026 - 19:00 Uhr
Für die geschäftsführende Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist es einer von wenigen öffentlichen Auftritten zwischen Landtagswahl und Neubildung der Regierung – an sich ein Routinetermin. Doch gibt sich die CDU-Politikerin durchaus Mühe, den Girls’ Day als dessen Schirmfrau sinnvoll zu nutzen.