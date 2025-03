Am 3. April finden der Girls’ Day und Boys’ Day parallel statt. Mädchen und Jungs sollen so einen Einblick in Berufe bekommen, die vom jeweils anderen Geschlecht dominiert sind.

Sophia Herzog 31.03.2025 - 15:06 Uhr

Am 3. April ist es soweit: Beim deutschlandweiten „Girls' Day“ können junge Mädchen ab der fünften Klasse einen Tag lang in Berufe hineinschnuppern, die noch häufig stark männerdominiert sind. In der IT oder Ingenieursbranche etwa: Frauen machen hier nicht einmal 20 Prozent aus. Seit 2011 findet parallel der Boys’ Day statt, der wiederum weiblich dominierte Berufe präsentiert, in denen Männer noch weit unterrepräsentiert sind.