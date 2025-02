Der frühere Vorstandschef des FC Bayern verhandelt über einen Einstieg beim in die vierte französische Liga abgestürzten Klub Girondins Bordeaux.

red/sid 21.02.2025 - 15:13 Uhr

Oliver Kahn hat konkrete Gespräche über eine Übernahme des in die vierte französische Liga abgestürzten Fußballklubs Girondins Bordeaux aufgenommen. Das bestätigte die Präsidentin der Metropolregion Bordeaux, Christine Bost, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Es habe mit dem früheren Vorstandschef des FC Bayern ein „seriöses Treffen“ gegeben, so Bost. Kahn sei dabei von Geschäftspartner Jacques-Henri Eyraud, ehemals Präsident von Olympique Marseille, begleitet worden.