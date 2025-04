Bestsellerautorin Giulia Becker blickt in ihrem Podcast auf ihre Lesetour zurück – und hat dabei besonders gute Erinnerungen an Stuttgart.

„Leipzig und Stuttgart, Junge, das waren die besten Crowds!“ Als Bestsellerautorin und Podcaststar Giulia Becker in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Drinnies“ über ihre Lesetour spricht, fällt ein Lob, das in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf offene Ohren stoßen dürfte.

Mit unverhohlener Begeisterung schwärmt Becker in der am 29. April erschienenen Folge („Die Quickborner Ladekabel-Kommission“) vom Publikum ihrer letzten Auftritte: „Die zwei Städte, die am meisten abgerissen haben beim letzten Mal waren Leipzig und Stuttgart. Zwei Städte, von denen ich es nicht gedacht hätte. Ich dachte eher so Köln, Berlin und so. Aber Leipzig und Stuttgart, Junge, das waren die besten Crowds.“

Ein Ritterschlag für das Stuttgarter Publikum – gerade weil Becker, die in der Nähe von Köln lebt, eher in den Medienmilieus von Hauptstadt und Rheinland zu Hause ist. Doch der Auftritt am 16. Dezember 2024 im Wizemann scheint bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.

Ein Abend, der Eindruck hinterließ

Der gefeierte Abend, von dem sie da spricht, war die Lesung am 16. Dezember 2024 im Wizemann – eine Station ihrer Tour zum aktuellen Buch „Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes“*.

In der Sammlung absurder Kurzgeschichten seziert die Autorin mit feinem Gespür den alltäglichen Wahnsinn – von schiefgelaufenen Thermenurlauben über Pro-Contra-Listen zum Einradfahren bis hin zu Reality-Show-Drehbüchern. Eine ebenso groteske wie komische Reise durch die Untiefen deutscher Befindlichkeiten.

Giulia Becker, die durch ihre Arbeit im „Neo Magazin Royale“ bekannt wurde und derzeit auch regelmäßig in der „Carolin Kebekus Show“ auftritt, ist zudem gemeinsam mit ihrem Partner Chris Sommer Host des vielfach ausgezeichneten Podcasts „Drinnies“. Dort erzählt das Duo vom Leben aus der Komfortzone – ein humorvoller, aber ehrlicher Blick auf eine Welt, in der Smalltalk als Hochrisikozone gilt und die Türglocke auch mal abgeschaltet bleibt.

*ANZEIGE

Noch auf Tour – aber leider nicht mehr bei uns

Für alle, die den Stuttgarter Auftritt verpasst haben oder nochmal nachlegen wollen: Giulia Becker ist weiterhin unterwegs – unter anderem in Wiesbaden, Erlangen und Duisburg. Vielleicht ja auch bald wieder in Stuttgart?