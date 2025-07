Giulia Gwinn bei der EM: „Die Hübscheste? Darum geht es mir nicht“

Die aus Friedrichshafen stammende Giulia Gwinn führt die DFB-Frauen beim EM-Auftaktspiel an diesem Freitag in St. Gallen als meinungsstarke Kapitänin aufs Feld.

Gabi und Florian Gwinn haben sich sicher schon Gedanken gemacht, welche Route sie mit ihrem Wohnmobil nehmen werden an diesem Freitag nach St. Gallen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten von ihrem Wohnort Ettenkirch aus, der offiziell zu Friedrichshafen am Bodensee gehört: Gleich die Fähre rüber in die Schweiz nach Romanshorn nehmen und dann noch knapp 30 Kilometer weiterfahren bis zur Fußball-Arena. Oder: über die österreichische Seite über Bregenz und den Bodensee herum fahren, das ist mit einer Fahrzeit von einer Stunde und 20 Minuten etwas kürzer als die Fährenroute.