Auf den Straßen Baden-Württembergs ist in den frühen Morgenstunden Vorsicht geboten. Der Grund: Glatteis. Es gab schon Hunderte Unfälle. Ein Schwerpunkt ist der Landkreis Ludwigsburg.

red/dpa/lsw 15.01.2025 - 08:36 Uhr

Glätte in ganz Baden-Württemberg hat am frühen Morgen zu vielen Unfällen geführt. Alleine im Landkreis Ludwigsburg gibt es bisher über 200 Unfälle, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. In Heilbronn und in Reutlingen kam es bisher zu jeweils mehr als 100 Unfällen, in Stuttgart sind es mindestens 75. In der Region Ulm waren es ungefähr 40 Glätteunfälle. Mehrere Menschen wurden verletzt, meist blieb es nach ersten Erkenntnissen bei Sachschäden.