Der DWD blickt auf die Wetterentwicklung in Stuttgart und spricht gar von einem „markanten Schnee-Ereignis“, das zum Wochenende bevorstehen könnte. Erst mal wird es aber wärmer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält auch am Donnerstagvormittag noch an der Schneewarnung in Stuttgart fest, die sich sogar noch verschärfen könnte. „Gegebenenfalls verlängern wir sie oder werden von einer Glättewarnung sprechen“, sagt der DWD-Meteorologe Peter Crouse. Auf jeden Fall gelte die Warnung noch bis 12 Uhr.

Dann ist das Schlimmste laut dem Meteorologen überstanden – vorerst. „Im Lauf des Nachmittags wird es wärmer, bis zu drei Grad, die Bildung eines Eispanzers auf den Straßen ist da unmöglich“, sagt Crouse. Dass es draußen gemütlich wird, heißt das aber mitnichten. „Ab heute Abend rechnen wir mit kräftigem Dauerregen, es wird zunehmend stürmisch“, so Crouse. Sturmböen könnten eine Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h erreichen. Ein ähnliches Bild erwartet der DWD in den Nachbarkreisen wie Esslingen und Ludwigsburg.

Glätte könnte am Samstag zurückkehren

Auch am Freitag sei mit einer ähnlichen Witterung zu rechnen, allerdings werde es mit bis zu 8 Grad noch deutlich wärmer. Die Glätte könnte aber schon bald zurückkehren – nämlich am Samstag, und möglicherweise sehr heftig.

„Einige Modelle sagen ein markantes Schnee-Ereignis voraus“, sagt Course. Der DWD werde die Entwicklung genau im Blick behalten. „Festlegen wollen wir uns dazu heute aber noch nicht“, sagt er.

Sollte am Samstag tatsächlich hohe Glättegefahr herrschen, ist auch die Polizei sensibilisiert. „Grundsätzlich gilt, bei Glätte die Geschwindigkeit anzupassen und nicht unbedingt auf das eigene Recht im Straßenverkehr zu pochen“, sagt Daniela Treude, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart. Sollte es ganz schlimm werden, empfiehlt Treude, das Auto stehenzulassen. „Aber jetzt warten wir erst mal ab. Sollte es glättebedingte Schwierigkeiten geben, werden wir in enger Absprache mit der Stadt zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, sagt die Sprecherin.

Ab Sonntag Entwarnung

Im November 2025 hatte zuletzt eine massive Glättewarnung in Stuttgart gegeben. Es gab damals zwar einige Unfälle, das ganz große befürchtete Chaos blieb aber aus. Diesmal erscheinen die Aussichten längst nicht so alarmierend. Zumindest für Stuttgart, in anderen Teilen Deutschlands herrschen deutlich niedrigere Temperaturen: Glättebedingte Unfälle forderten bereits Menschenleben, in Niedersachsen etwa fällt vielerorts der Schulunterricht aufgrund des Schneewetters aus.

Sollte Stuttgart am Samstag von „markanten Wetter-Ereignissen“ verschont bleiben, kann man laut Meteorologe Peter Crouse erst mal wieder aufatmen. „Ab Sonntag wird es wieder trocken und wir erleben eine Wolkenauflockerung.“