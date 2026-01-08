Der DWD blickt auf die Wetterentwicklung in Stuttgart und spricht gar von einem „markanten Schnee-Ereignis“, das zum Wochenende bevorstehen könnte. Erst mal wird es aber wärmer.
08.01.2026 - 10:49 Uhr
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält auch am Donnerstagvormittag noch an der Schneewarnung in Stuttgart fest, die sich sogar noch verschärfen könnte. „Gegebenenfalls verlängern wir sie oder werden von einer Glättewarnung sprechen“, sagt der DWD-Meteorologe Peter Crouse. Auf jeden Fall gelte die Warnung noch bis 12 Uhr.