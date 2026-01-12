Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montagmorgen vor Glätte. Ab 9 Uhr könnte es in Stuttgart und Region gefährlich werden.
12.01.2026 - 08:28 Uhr
Bereits vergangene Woche hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein „markantes Schnee-Ereignis“ in Stuttgart vorausgesagt – jetzt ist es da. Wie der DWD-Meteorologe Thomas Schuster mitteilt, gilt für den Kessel zwar keine Unwetterwarnung wie in der Region um die Landeshauptstadt, aber es ist kurz davor. Vor allem ab 9 Uhr mahnt Schuster zur größten Vorsicht: „Momentan haben wir nur leichten Sprühregen, aber bald folgt ein zweites Regenband aus Luxemburg/Saarland und dann kommt der Glatteisregen.“